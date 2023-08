Darmowe koncerty w weekend w Poznaniu. Kamil Bednarek, legendarna Paktofonika i inni. Sprawdź!

Przed nami kolejna odsłona wakacyjnego cyklu koncertów #NaFalach. W sierpniu nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią: Kamil Bednarek, Rahim i Fokus oraz Fisz Emade Tworzywo. Wstęp jest bezpłatny.

W dwa sierpniowe weekendy przygotowano aż trzy koncerty dla miłośników polskich brzmień. Jako pierwszy przed poznańską publicznością – w piątek, 18 sierpnia – zaprezentuje się Kamil Bednarek. – Mieliśmy już zaszczyt gościć tego artystę w 2019 roku. To jeden z tych występów, po których chce się wrócić na następne – mówi Łukasz Miadziołko, dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Pochodzący z Brzegu artysta cztery lata temu rozgrzał poznańską publiczność przy hitach takich, jak: „Cisza”, „Chwile jak te”, czy „List”. 18 sierpnia będzie okazja do powtórki i skonfrontowania, jak teraz one brzmią oraz co nowego stworzył Kamil Bednarek w ostatnich latach. 19 sierpnia swoje muzyczne święto przeżywać będą fani polskiego hip-hopu. W sobotę zagrają bowiem Rahim i Fokus – członkowie legendarnej Paktofoniki. – Projekt, z którym wystąpimy #NaFalach jest wyjątkowy pod każdym względem – mówi Rahim. – Razem z nami na scenie pojawi się orkiestra, która przygotowała specjalne aranże naszych największych utworów – dodaje.

Artyści wrócili do grania materiału z „Kinematografii” i „Archiwum Kinematografii” po ponad 20-letniej przerwie. Pokolenie wychowane na „Jestem Bogiem”, „Ja to Ja”, czy na „Chwilach ulotnych” będzie miało niepowtarzalną okazję, aby przypomnieć sobie te utwory. Młodsi będą mieli z kolei wyjątkową okazję, by usłyszeć je po raz pierwszy na żywo.

Jako ostatnia nad Jeziorem Strzeszyńskim zaprezentuje się formacja Fisz Emade Tworzywo. Bracia Waglewscy - Bartosz i Piotr - byli gośćmi cyklu #NaFalach w 2018 roku. 25 sierpnia powracają ze świetnym materiałem z albumu „Ballady i Protesty”, który ukazał się pod koniec 2021 roku. Jak piszą twórcy, płyta to „...mocny powrót do korzeni muzycznej podróży zespołu do lat 90., w których rozwijała się tak zwana muzyka miasta - hip hop czy elektronika. To sentymentalna opowieść o brzmieniach, które były inspiracją i wskazały drogę poszukiwań”. Wieczór z autorami utworów takich, jak „Polepiony”, „OK Boomer”, „Telefon” czy „Dwa Ognie” to gwarancja dobrze spędzonego czasu.

Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godz. 20. Wstęp na nie jest bezpłatny. Wybierającym się na wydarzenie najlepiej wybrać dojazd rowerem lub komunikacją miejską. Dla zmotoryzowanych zostanie przygotowany dodatkowy parking na terenie Scout Campu przy ul. Koszalińskiej. W dniu koncertu warto przyjechać na strzeszyńską plażę nieco wcześniej. Przed samym wydarzeniem przy wjeździe na Kąpielisko Strzeszynek mogą się tworzyć korki. Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected] Obserwuj nas także na Google News Turystyczna Wielkopolska - odcinek 6, powiat średzki: