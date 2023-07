Darmowe letnie wydarzenia w Poznaniu! Zobacz, co można robić od 17 do 21 lipca w mieście

W ofercie letnich wydarzeń w Poznaniu znajdują się propozycje dla starszych i młodszych. Nie brakuje oferty muzycznej, teatralnej, kinowej, a nawet sportowej.

W nadchodzącym tygodniu od 17 do 21 lipca można będzie skorzystać z aż dwóch propozycji kina plenerowego. Jeden z nich odbędzie się w ramach cyklu "Lato na Wildzie", natomiast drugi to seans na placu Wolności w ramach cyklu "Do zobaczenia na placu Wolności".