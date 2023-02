Darmowe zajęcia dla osób 60+ w Poznaniu. Ruszyły zapisy do programu "Trener Senioralny" Natalia Krawczyk

Projekt cieszy się sporą popularnością. Przed wybuchem pandemii koronawirusa korzystało z niego około 4,5 tysiąca osób tygodniowo Miasto Poznań

Ruszyły zapisy do programu "Trener Senioralny". To projekt, dzięki któremu osoby w wieku 60+ mogą korzystać z zajęć sportowo-rekreacyjnych. Seniorzy i seniorki, którzy mieszkają na stałe w Poznaniu, mają do wyboru różne formy aktywności.