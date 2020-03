Darmowy Netflix na czas koronawirusa? Nie daj się nabrać, to zwykłe oszustwo!

O oszustwie „na darmowego Netflixa” mówi się już w wielu krajach na świecie. W czasie pandemii koronawirusa, wiadomości o takiej treści otrzymuje coraz więcej użytkowników internetu – nie tylko SMS-em czy e-mailem, ale również za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram czy komunikatora WhatsApp. W każdym przypadku treść wiadomości jest podobna – zawiera „wyjątkową” ofertę darmowego dostępu do bazy filmów i seriali rzekomo oferowaną przez Netflix.

Najczęściej cyberprzestępcy wysyłają wiadomości z linkiem, który jednak wcale nie przenosi nas na oficjalną stronę Netflix (czyli www.netflix.com), ale na strony łudząco do niej podobne – zarówno pod względem wyglądu strony, jak i jej adresu. Wszystko po to, by skutecznie zachęcić użytkownika do rejestracji na fałszywej stronie. – Ze względu na pandemię koronawirusa, Netflix oferuje darmowy dostęp do swojej platformy w okresie kwarantanny. Uruchom dostęp na tej stronie, ponieważ niebawem może się on zakończyć – to tylko przykład jednej z „ofert”.

Cyberataki w czasach zarazy

– W dobie panującego koronawirusa, cyberprzestępcy próbują wykorzystać naszą uśpioną czujność i w każdy sposób chcą wykraść nasze cenne dane. (…) Udostępniane są wszelkiego rodzaju złośliwe aplikacje, które zawierają malware czy ransomware. Warto dbać o bezpieczeństwo naszych danych – apeluje Mariusz Politowicz, ekspert ds. bezpieczeństwa w Bitdefender Polska. Warto pamiętać, że Netflix nie oferuje bezpłatnego dostępu do swojej bazy. – W Twoim kraju nie oferujemy obecnie bezpłatnego okresu próbnego. Aby rozpocząć członkostwo, odwiedź witrynę Netflix.com, wybierz plan i preferowaną opcję płatności – taki komunikat znajduje się na stronie tej popularnej platformy VOD w polskiej wersji językowej.