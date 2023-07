Dawid Kwiatkowski wystąpił nad Jeziorem Strzeszyńskim! Przyszły tłumy

Dawid Kwiatkowski w Poznaniu

14 lipca o godzinie 20:00 nad Jeziorem Strzeszyńskim w ramach cyklu koncertów #NaFalach wystąpił Dawid Kwiatkowski

Dawid Kwiatkowski urodził się w 1996 roku w Gorzowie Wielkopolskim. W drugiej klasie liceum przerwał naukę i wyjechał do Warszawy. Założył kanał na YouTube, gdzie początkowo publikował covery, a później własne teledyski.

Karierę muzyczną zaczynał w zespole Two of Us. Jego debiutancka płyta pt. 9893 została wydana 19 listopada 2013 roku, lecz już na 3 tygodnie przed premierą uzyskała status złotej. Wydał w sumie 7 albumów studyjnych: 9893, 9893 Akustycznie, Pop & Roll, Element trzeci, Countdown, 13 grzechów niczyich, Dawid Kwiatkowski. Ze względu na swoją popularność i rozpoczęcie kariery w nastoletnim wieku bywa porównywany do Justina Biebera.

