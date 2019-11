„Debiut” Tymona Tymańskiego: Kontrowersyjny muzyk zaprezentuje w Poznaniu swoją pierwszą solową płytę „Paszkwile”

Pierwszą kapelą (The Howling Dogs) Tymon Tymański kierował w wieku dwunastu lat! W liceum założył nowofalową grupę Sni Sredstvom Za Uklanianie, a kilka lat później przekształcił ją w zespół jazzowy Miłość. Lata 90. to działalność projektu Kury, w którym – podobnie jak w późniejszej formacji Tymon & The Transistors – uprawiał muzyczną satyrę, naśmiewając się choćby z disco polo.