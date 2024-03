Dęby rogalińskie zalane przez Wartę. Zobacz niesamowite zdjęcia rozlewiska w Rogalińskim Parku Krajobrazowym

Piękny pałac w Rogalinie i trzech dębowych braci

- Plan minimum na spacer to oczywiście pałacowy park, gdzie znajdują się wymienione drzewa, jednak piękno okolicy można docenić w pełni wychodząc przez tylną bramę i zagłębiając się w Rogaliński Park Krajobrazowy. Nadwarciańskie rozlewiska, liczne starorzecza, a przede wszystkim ponad tysiąc pomnikowych dębów świadczą o wyjątkowości tego miejsca

Wszystko to sprawia, że Rogalin jest jedną z głównych atrakcji Wielkopolski, którą warto odwiedzić.

W Rogalinie w powiecie poznańskim, na terenie dawnej posiadłości rodziny Raczyńskich znajduje się piękny pałac z końca XVIII wieku, utrzymany w mieszance stylu barokowego i klasycyzmu. Otaczają go pałacowe ogrody i parki, które słyną z liczących nawet 800 lat pomnikowych dębów. Wśród nich są te najsłynniejsze - Lech, Czech i Rus.

Zalane dęby rogalińskie

Od kilku tygodni w Warcie podwyższony jest stan wody, dzięki czemu w wielu miejscach w Wielkopolsce możemy podziwiać widowiskowe, szerokie rozlewiska - m.in. w Rogalińskim Parku Krajobrazowym. Fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego" odwiedził to miejsce z dronem. Zobacz, jak pięknie wyglądają rogalińskie dęby otoczone wodą:

Legenda o rogalińskich dębach

Imiona trzech najbardziej znanych dębów rogalińskich - Lech, Czech i Rus wywodzą się od trzech legendarnych braci, którzy uznawani są za założycieli trzech słowiańskich krajów. Legendę o ich spotkaniu przypomina portal regionwielkopolska.pl:

Dawno temu trzej bracia-kniaziowie Lech, Czech i Rus wybrali się na polowanie do nadwarciańskiej puszczy. Łowy toczyły się w najlepsze, kiedy z leśnych ostępów wypadło wielkie stado łosi, które prowadził wyjątkowej urody rogacz. Rzucili się za nim w pogoń jeźdźcy. Naraz wpadli na leśną polanę, po środku której rósł okazały dąb i kilka młodych drzewek. Otoczony ze wszystkich stron rogacz pochylił kark i gotował się do śmiertelnej walki. Wtem Lech wstrzymał myśliwych wołając: "Stać! Nie zabijać! To przecież gaj święty!"