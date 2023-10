DeeJayPallaside, pochodzący z Obornik w filmie Konopskiego. Znany Youtuber zamieszany w aferę Pandora Gate?

Według Konopskiego, DJPallaside miał otrzymywać snapy od nieletnich dziewczyn, poniżej 15 roku życia, na których były ich jednoznaczne zdjęcia. Dodatkowo robił żarty z osób, które chciały popełnić samobójstwo.

-Chłop kiedyś podczas live puścił smutną muzyczkę i opublikował feeling widza, na mówił on że ma myśli samobójcze. Nie poszedł z tym na policję, tylko robił sobie kontent na YouTube, kapitalizując ludzką tragedię i czyjeś ryzyko śmierci, mówiąc na streamie że on to nie ma czasu zgłosić tego na policje, ale jakieś 4 godziny na streamie to miał czas. Monetyzował i zarabiał pieniadze na niby samobójstwie streamerki. Ale o tym już wiedzieliśmy.- mówił Konopskyy na swoim filmie.