Deklaracje śmieciowe w Poznaniu. Nie wypełniłeś? Możesz zostać z górą śmieci! Bartosz Kijeski

Do końca grudnia 2021 roku należy wypełnić deklarację śmieciową w Poznaniu, aby od nowego roku nie pozostać z górą śmieci na swojej nieruchomości. Paweł Miecznik

Nieco ponad dwa tygodnie pozostało do złożenia deklaracji śmieciowych w Poznaniu. Z 50 tysięcy oczekiwanych formularzy, poznaniacy do poniedziałkowego poranka złożyli ich ok. 14 tysięcy. Obowiązek wypełnienia nowych deklaracji to efekt zmiany gospodarką odpadami na terenie naszego miasta, bowiem od 1 stycznia będzie zajmować się tym Urząd Miasta Poznania.