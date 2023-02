Depresja - 10 objawów, które mogą świadczyć o tym, że masz depresję

Depresja to choroba psychiczna, która dotyka coraz większą liczbę osób na całym świecie. Według badań, nawet jedna na dziesięć osób będzie cierpiała na depresję w ciągu swojego życia. Choroba ta charakteryzuje się uczuciem smutku, beznadziei i brakiem energii, co znacząco wpływa na codzienne funkcjonowanie. Osoby z depresją często odczuwają trudności w skupieniu się, podejmowaniu decyzji, a także mają problemy ze snem i apetytem. Choć przyczyny depresji mogą być różnorodne, od czynników biologicznych po stres i trudne sytuacje życiowe, to choroba ta może być skutecznie leczona poprzez terapię lub leki przeciwdepresyjne.

