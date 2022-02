Dezinformacja: W bankomatach nie zabraknie gotówki a w sklepach jedzenia. Uwaga na fake newsy

Wojna w Ukrainie: Dezinformacja w Polsce

Atak Rosji na Ukrainę wiąże się też z szeregiem działań dezinformacyjnych na terenie Polski.

Jak informują eksperci Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych, w ciągu ostatnich 48 godzin zidentyfikowali oni działanie co najmniej trzy zorganizowane grupy, prowadzących dezinformację na polskich mediach społecznościowych - szczególnie na facebooku i twitterze. Szacuje się, że komunikaty mogły te dotrzeć do ok. 2 mln użytkowników.