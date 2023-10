Dialog średniowiecza ze współczesnością. Wystawa w Muzeum Narodowym

Wystawa "Powiadacze. Dialog między sztuką współczesną a średniowieczną" organizowana jest w przestrzeni Galerii Sztuki Średniowiecznej MNP. Jest ingerencją w strukturę ekspozycji stałej. Do prezentowanych tam na co dzień dzieł średniowiecznych dołączone zostały prace współczesnych artystów. W ten sposób powstaje dialog, który sprawia, że dystans między sztuką średniowieczną a współczesną się zaciera.

- Moim pierwszym celem było przypomnienie o tej galerii, która w tym miejscu i w tej aranżacji istnieje od 20 lat, a powiew współczesności wydał mi się bardzo ciekawy i zasadny. W galerii na co dzień eksponujemy dzieła sztuki sakralnej, które kiedyś były w pewnym sensie także przedmiotami użytkowymi, funkcjonowały w konkretnej przestrzeni, służyły konkretnym celom. Natomiast w momencie kiedy trafiły do sali muzealnej, stały się nieruchome. Służą nam przede wszystkim do podziwiania i ten powiew świeżości to właśnie to, że możemy je odkryć na nowo. W sali pojawiają się prace współczesne, np. Magdy Moskwy, które oddziałują na wiele naszych zmysłów - np. na zmysł zapachu, one pozwalają nam przenieść się do tego świata średniowiecznego, do momentu kiedy te dzieła były aktywne, były aktorami w przestrzeni