Dlaczego dziecko kłamie? Jak reagować na złość i histerię dziecka? Zobacz, jakich porad udzielają specjaliści!

O tym, ze dzieci i młodzież coraz częściej borykają się z problemami psychicznymi nie trzeba nikogo przekonywać. Do edycji 2023/2024 programu „Pajacyk - pomoc psychospołeczna” prowadzonego przez Polską Agencję Humanitarną zgłosiły się 154 organizacje. To prawie dwa razy więcej niż w poprzednim roku. Liczby mówią same za siebie - jest ogromne zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne wśród najmłodszych. Celem programu jest to realne, udzielane jest dzięki zajęciom ze specjalistami oraz w zakresie rozwoju umiejętności społecznych i życiowych czy zainteresowań.

Także Fundacja GrowSPACE zwraca uwagę, że sytuacja, gdy chodzi o zdrowie psychiczne młodych jest alarmowa. W wielu regionach kraju brakuje i psychologów szkolnych i psychiatrów dziecięcych, a średni czas oczekiwania na konsultację u psychiatry dziecięcego przekracza 200 dni. W całej Polsce brakuje ponad 2 tysiące specjalistów, którzy mogliby na co dzień pomagać dzieciom i młodzieży w szkołach.