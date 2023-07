Dlaczego w Poznaniu nie koncertują gwiazdy światowego formatu? Wiceprezydent: Stadion tylko dla piłkarzy. Arena musi zostać wyremontowana

Dlaczego w Poznaniu nie koncertują gwiazdy? Wiceprezydent odpowiada

W ciągu ostatniej kadencji samorządu odbył się jeden znaczący koncert stadionowy światowej gwiazdy (Andrea Bocelli w 2019 roku) oraz wydarzenia halowe (np. Alvaro Soler, Archive w 2019 roku, Louis Tomlinson, Jethro Tull, Matt Dusk, Tommy Cash w 2022 r.), co faktycznie wskazuje, że Poznań pod względem liczby organizacji tego typu koncertów nie znajduje się w czołówce polskich miast. Kwestię tę przeanalizował zastępca prezydenta miasta.

Andrzej Rataj, wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki wystosował interpelację, w której zawarł pytanie, dlaczego w Poznaniu nie odbywają się koncerty gwiazd światowego formatu. Odniósł się do tego zastępca prezydenta miasta Jędrzej Solarski.

Jak tłumaczy Jędrzej Solarski, wynika to w dużej mierze z infrastruktury, którą posiadają inne miasta. Tu pojawia się pytanie o wykorzystanie do tego typu imprez stadionu miejskiego.

Stadion Poznań tylko dla piłkarzy

- Fundamentem dobrej kondycji finansowej obiektu są sukcesy sportowe Lecha Poznań - frekwencja na jego meczach od lat jest najwyższa w Polsce, w związku z czym klub i związany z nim operator stadionu dążąc do maksymalizacji dochodów z tzw. dnia meczowego, zagęszcza kalendarz imprez sportowych - tłumaczy Solarski.

Wiąże się to z problemem ustalenia terminu, który musiałby być podany z dużym wyprzedzeniem. Solarski tłumaczy też, że organizacja koncertu wymaga wyłączenia z użytkowania obiektu na ok. tydzień i wiąże się to ze zniszczeniami murawy.