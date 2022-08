Długi? Dla młodych to żaden wstyd. Tym, co ich martwi, są kłopoty przy zaciąganiu dalszych kredytów i pożyczek Przemysław Zańko

Długi to dla dłużnika nie tylko problemy finansowe, ale i wizerunkowe. Nie każdy jednak się nimi przejmuje. Jakub Pikulik/Polska Press/ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Długi nieraz prowadzą do wpisania dłużnika do Krajowego Rejestru Długów. Ma to konsekwencje zarówno finansowe – np. utrudnienia przy zaciąganiu kredytu lub pożyczki – ale i społeczne, gdyż taki wpis jest dla wielu osób źródłem wstydu i obaw o utratę dobrego imienia. Jak jednak pokazują badania, nie każdy dłużnik się tym przejmuje. Dotyczy to zwłaszcza osób młodych.