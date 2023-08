Długi weekend sierpniowy 2023 – gdzie jest najtaniej? Ile kosztują noclegi w górach i nad morzem? Sprawdziliśmy ceny w 14 miejscowościach

Gdzie wyjechać na długi weekend sierpniowy, by nie zrujnować budżetu?

Gdzie w Polsce można wypoczywać w długi weekend sierpniowy za rozsądną cenę? Sprawdziliśmy koszty noclegów w 14 miejscowościach w całym kraju. Nadal można zarezerwować pobyt za 500-600 zł. Przekonajcie się, gdzie jest teraz najtaniej. Przemyslaw Swiderski / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne

Już w najbliższy piątek zaczynamy tzw. sierpniówkę, czyli długi weekend sierpniowy 2023. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to już ostatnie chwile, by wziąć urlop na poniedziałek 14 sierpnia. Da wam to aż cztery dni wypoczynku, bo wtorek 15 sierpnia (Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcia NMP) jest ustawowo wolny od pracy.

W długi weekend pogoda ma sprzyjać turystom (spodziewane są niewielkie opady i temperatury powyżej 20-25 stopni Celsjusza). Niestety, wiadomo również, że ceny w popularnych miejscowościach wypoczynkowym nad morzem i w górach strzelają wtedy w górę.