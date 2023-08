Długi weekend sierpniowy w Polsce. Podpowiadamy, gdzie pojechać, by wypocząć i dobrze się bawić. Pomysły na wycieczki, atrakcje dla dzieci

Już w najbliższy piątek zaczyna się sierpniówka, czyli długi weekend sierpniowy 2023. To najlepsza pora, by wybrać się gdzieś w drugim miesiącu wakacji – solo, z partnerem lub z całą rodziną. Gdzie w Polsce najlepiej zaplanować długi weekend, by wypocząć, dobrze się bawić i lepiej poznać kraj? Przedstawiamy najlepsze miejsca w Polsce na długi weekend sierpniowy. Mamy coś dla każdego – atrakcje nad morzem i w górach, najlepsze miejsca dla dzieci, najciekawsze trasy do wędrówek pieszych i wycieczek rowerowych, niebanalne noclegi i wiele innych propozycji.

Kiedy jest długi weekend sierpniowy 2023?

Szukacie pomysłów na nadchodzący długi weekend sierpniowy 2023? Przedstawiamy przewodnik po polskich atrakcjach w sam raz na lato. Przekonajcie się, które miejsca nad morzem, w górach, na Mazurach czy w polskich miastach najbardziej warto odwiedzić w sierpniówkę, by się zrelaksować i dobrze bawić. Na zdjęciu: rodeo w miasteczku westernowym to jedna z atrakcji dla całej rodziny. Dariusz Gdesz / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Długi weekend sierpniowy, czyli tzw. sierpniówka, związany jest z podwójnymi świętem, które obchodzimy co roku 15 sierpnia. W ten dzień wypada jednocześnie państwowe Święto Wojska Polskiego i kościelne Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dzień jest ustawowo wolny od pracy. 15 sierpnia 2023 wypada we wtorek, co oznacza, że wystarczy wziąć jeden dzień wolnego na poniedziałek 14 sierpnia, by cieszyć się długim weekendem – 4 dniami wypoczynku.

Sierpniówka to świetny czas na wycieczki po Polsce

Sierpniowa pogoda często sprzyja turystyce - wycieczkom, wyjazdom i city breakom. Długi weekend sierpniowy to więc dobra pora na zaplanowanie wypoczynku i przygody w jednym z najciekawszych i najpiękniejszych zakątków Polski? Zastanawiacie się, gdzie pojechać w sierpniówkę 2023? Mamy dla was kilka propozycji, które mogą ułatwić wam podjęcie decyzji.

Nietypowe noclegi nad morzem w sam raz na długi weekend w sierpniu

Każdy zakątek polskiego wybrzeża skrywa atrakcje i niespodzianki, które nie pozwalają się nudzić. Jeśli macie wątpliwości, zajrzyjcie do naszych przewodników po najciekawszych atrakcjach Łeby, Ustki, Władysławowa, Kołobrzegu, Helu, Międzyzdrojów, Rewala czy Darłowa, i sami przekonajcie się, ile jest tam do zobaczenia.

Każdy pobyt nad morzem da się jednak jeszcze bardziej urozmaicić za pomocą noclegu w ciekawym, niebanalnym miejscu. Czy wiecie, że w Polsce możecie przenocować nad morzem np. w :

Zabytkowym wiatraku w Lędzinie

Jurcie w lesie w Pawłowie

Uroczych domkach na plaży w Osłoninie

Wyremontowanej stodole w towarzystwie lam w Dziwnowie Jest jeszcze sporo innych oryginalnych i niebanalnych miejsc na nocleg nad polskim morzem. Zapraszamy do naszego przewodnika, w którym poznacie najciekawsze z nich.

Najciekawsze atrakcje dla miłośników gór

Latem Tatry cieszą się ogromnym zainteresowaniem turystów. Są wyjątkowo piękne i pełne ciekawych tras do wędrówek. Photo by Sacre Bleu on Unsplash, zdjęcie ilustracyjne Spośród polskich gór największym zainteresowaniem cieszą się latem Tatry, pełne cudów przyrody i dodatkowych atrakcji, oferowanych turystom w Zakopanem. Najlepszym pomysłem na spędzenie długiego weekendu sierpniowego w Tatrach są oczywiście wycieczki po szlakach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Górskie trasy są pełne niespodzianek – możecie tu zobaczyć np. kapliczkę, w której żenił się serialowy Janosik, najwyższy wodospad w Tatrach i niezwykłe jaskinie, po których można chodzić.

W sierpniu szczególnie piękna jest Hala Gąsienicowa, która właśnie w tym miesiącu zmienia się w prawdziwe morze kwiatów. Piękne widoki zapewniają także inne popularne doliny w Tatrach – Chochołowska oraz Kościeliska, a także stosunkowo łatwa trasa nad Morskie Oko, którą można pokonać fasiągiem (bryczką konną). Jeśli lubicie się wspinać, możecie wybrać się na wycieczkę na Giewont lub Kasprowy Wierch (na który możecie też wjechać słynną kolejką, stanowiącą dodatkową atrakcję dla dzieci).

Jeśli bliżej wam do Karkonoszy, także to pasmo ma wiele do zaoferowania turystom. Do najpiękniejszych zakątków Karkonoszy należy np. kocioł Wielkiego Stawu, Dziki Wodospad, ciekawe formacje skalne, zwane Pielgrzymami, oraz zamek Chojnik. Czytaj też: Najtańsze wycieczki all inclusive na długi weekend sierpniowy 2023. Gdzie polecimy za mniej niż 2 tys. zł?

Sierpniówka dla aktywnych, czyli niesamowite przygody na Mazurach i nie tylko

Na Mazurach nie brakuje atrakcji na jeziorach, w lasach i pięknych zabytkowych miastach. januszlipnski/123rf.com, zdjęcie ilustracyjne Kraina Tysiąca Jezior to idealne miejsca dla osób, które nie wyobrażają sobie długiego weekendu sierpniowego bez aktywnego zwiedzania. Na Mazurach możecie spędzić całą sierpniówkę, pływając na kajakach lub szusując na rowerach – wszędzie jest tu pięknie, a oprócz bujnej przyrody na turystów czekają także liczne zabytki, przede wszystkim średniowieczne zamki, w których latem organizowane są turnieje i festyny.

W Mikołajkach czeka na was jedna z najpiękniejszych promenad na Mazurach.

W Rapie wznosi się tajemnicza piramida, którą powinni zobaczyć wszyscy miłośnicy niezwykłych miejsc

XIX-wieczna twierdza Boyen i hitlerowski Wilczy Szaniec to obowiązkowe punkty zwiedzania dla pasjonatów historii i militariów

W Gołdapi możecie skorzystać z leczniczego klimatu, solanek i wód mineralnych

W Puszczy Piskiej znajdziecie wytchnienie od tłumów i miejskiego zgiełku Szukacie ciekawych miejsc na nocleg na Mazurach? Pomoże wam nasza lista uroczych mazurskich agroturystyk w sam raz na weekend. Oczywiście nie tylko Mazury nadają się w Polsce na aktywny wypoczynek. Przygotowaliśmy dla was przewodniki po najlepszych spływach kajakowych i trasach rowerowych, obejmujące cały kraj – przekonajcie się, gdzie najlepiej zaplanować sierpniowe wycieczki!

Gdzie na wędrówkę w długi weekend sierpniowy? Szlak Orlich Gniazd czeka

Rowery i kajaki to mnóstwo frajdy, ale wiele osób najbardziej lubi zwiedzać Polskę pieszo, by bez pośpiechu docierać do najciekawszych miejsc. Nie brakuje u nas tematycznych szlaków turystycznych, prowadzących np. do najpiękniejszych drewnianych kościołów, do wyjątkowych zabytków techniki czy nawet do najlepszych regionalnych karczm i winnic. Jednak chyba najbardziej niezwykłym szlakiem pieszym w Polsce jest Szlak Orlich Gniazd, który łączy w sobie walory przyrody (niezwykłe krajobrazy i formacje skalne Jury Krakowsko-Częstochowskiej) ze światowej klasy zabytkami – średniowiecznymi zamkami, od których szlak bierze swoją nazwę.

Którędy wiedzie Szlak Orlich Gniazd, do jakich zamków prowadzi, jakie jeszcze atrakcje czekają na nim na turystów? Zajrzyjcie do naszego przewodnika po tej trasie, z którego dowiecie się m.in., które odcinki Szlaku Orlich Gniazd najlepiej nadają się do przejścia w weekend.

Najpiękniejsze polskie zamki

Na miłośników zabytków i ciekawych historii w Polsce czeka mnóstwo zamków, które warto odwiedzać w letnie weekendy. wojciech matusik / polskapress, zdjęcie ilustracyjne Polacy kochają zwiedzać zamki, a Szlak Orlich Gniazdo to niejedyne miejsce, w którym możecie spędzić weekend, poznając zakamarki, historie i niesamowite legendy, związane z twierdzami z dawnych czasów. Wiele polskich zamków uchodzi za nawiedzone, z innymi wiążą się opowieści o niespełnionej miłości lub nawet ukrytych skarbach (nawet inkaskich!). Niektóre zamki mają dziwne i ciekawe rozwiązania architektoniczne, jeszcze inne to hotele, w których możecie się zatrzymać.

Na zwiedzanie którego zamku najlepiej wybrać się w długi weekend sierpniowy? Sami zdecydujcie – zapraszamy do przewodników po najciekawszych zamkach Małopolski, Wielkopolski, Śląska, Dolnego Śląska, Warmii i Mazur, a także do naszej subiektywnej listy najbardziej niezwykłych zamków z całej Polski.

Relaksujące weekendowe wycieczki po lasach

Nie trzeba jechać daleko, by się zrelaksować. Lasy wokół dużych miast oferują wiele atrakcji, ale przede wszystkim ciszę, spokój i świeże powietrze. Cybularny, C0, zdjęcie ilustracyjne Nie trzeba wcale jechać daleko od domu, by odprężyć się, korzystając z pięknej letniej pogody. Nie ma nic przyjemniejszego od rodzinnej wycieczki do lasu. Lasy wokół największych polskich miast oferują nie tylko zaciszne ścieżki, na których odpoczniecie od zgiełku i hałasu metropolii, odetchniecie świeżym powietrzem i napotkacie zwierzęta w ich naturalnym środowisku, ale też dodatkowe atrakcje, które mogą was zaskoczyć.

Polskie pustynie, czyli tam poczujecie się jak na Saharze

Pustynia Błędowska to jeden z polskich cudów natury. Wojciech Matusik / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Polska jest piękna i różnorodna, a niektóre krajobrazy naszego kraju wydają się wręcz nie pasować o reszty. Tak jest w przypadku obszarów pustynnych, które kontrastują z zielenią lasów, łąk i pól. W Polsce jest 5 pustyń, na których możecie się poczuć jak na wakacjach w Maroku. Długi weekend sierpniowy to świetna okazja do odwiedzenia którejś z nich.

Ciekawi was, jak powstała Pustynia Błędowska, jak wygląda krajobraz Pustyni Siedleckiej albo co można zobaczyć na Pustyni Borów Dolnośląskich? Zajrzyjcie do naszego przewodnika po polskich pustyniach, by się przekonać.

Wycieczki do miejsc UNESCO w Polsce

W Polsce jest piękna nie tylko przyroda, ale też niesamowite budowle, wzniesione przez człowieka. Aż 16 miejsc w Polsce zostało wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Są to zarówno zamki, całe miejskie starówki, jak i śliczne drewniane cerkwie i kościoły, rozległe podziemne pałace, poruszające muzea, a nawet jedna neolityczna kopalnia. W czasie długiego weekendu sierpniowego warto zaplanować wycieczkę chociaż do jednego z polskich miejsc UNESCO. Sprawdźcie na naszej kompletnej liście, których miejsc UNESCO jeszcze nie widzieliście.

Pomysły na sierpniowy city break w Polsce

Jedni lubią w weekend odprężać się w lesie, a inni przeciwnie – wykorzystują wolny czas właśnie na zwiedzanie polskich miast. Długi weekend sierpniowy to świetna okazja, by spędzić parę nocy w jednej z polskich metropolii i zobaczyć najciekawsze atrakcje, jakie polskie miasta mają do zaoferowania.

A jest z czego wybierać! W miastach znajduje się najwięcej zabytków, muzeów, ogrodów zoologicznych i botanicznych, centrów kulturalnych i imprezowych, a także atrakcji dla dzieci. By pomóc wam zaplanować wymarzony city break w nadchodzącą sierpniówkę, zebraliśmy w jednym miejscu przewodniki wakacyjne po najlepszych atrakcjach: Trójmiasta (i osobno Gdańska)

Zakopanego

Karpacza

Zielonej Góry

Wrocławia

Warszawy

Krakowa Przekonajcie się, jakie atrakcje czekają na turystów w każdym z tych miast!

Atrakcje dla dzieci na długi weekend sierpniowy

W dinoparkach dzieci (i dorośli!) mogą spełnić marzenie o zobaczeniu z bliska naturalnej wielkości dinozaurów. Marcin Oliva Soto / Polskapresse, zdjęcie ilustracyjne Kiedy dorośli mają sierpniówkę, trwa drugi miesiąc wakacji szkolnych. Długi weekend w sierpniu To świetna okazja, by wybrać się na dłuższą wycieczkę z dziećmi kosztem tylko jednego dnia urlopu.

Atrakcji dla dzieci w Polsce jest tyle, że aż trudno się zdecydować. Podzieliliśmy je na kategorie i stworzyliśmy praktyczne przewodniki, które pomogą wam zdecydować, gdzie najbardziej warto zabrać swoje pociechy. Jeśli wasze dzieci lubią szaleć na karuzelach, rollercoasterach i trampolinach i innych tego typu atrakcjach, zabierzcie je do któregoś z polskich parków rozrywki.

Na ochłodę w gorący sierpniowy weekend najlepsza będzie rodzinna wizyta w aquaparku.

Kolejki wąskotorowe to prawdziwa przygoda dla całej rodziny.

Niesamowite spotkania z dinozaurami czekają was w polskich dinoparkach.

Muzea Iluzji to miejsca, w których przestają obowiązywać znane prawa rzeczywistości.

Muzea zabawek to świetne atrakcje dla całej rodziny. Dzieci mogą się tu przekonać, jak dawniej bawili się ich rówieśnicy z poprzednich epok, a dla dorosłych wizyta w jednym z muzeów zabawek to nostalgiczna podróż w czasy beztroskiego dzieciństwa.

W parkach linowych cała rodzina może spędzić aktywnie czas, a dzieci dodatkowo poćwiczyć koordynację ruchów. Każda trasa linowa ma inny poziom trudności, więc także dorośli mogą się nieźle zabawić w tych miejscach.

Miasteczka westernowe pozwalają przenieść się do świata wyobraźni i poczuć jak bohaterowie westernów. Jeśli zawsze marzyliście o tym, by spędzić choć kilka godzin na Dzikim Zachodzie, wizyta w jednym z polskich miasteczek westernowych będzie dla was przygodą i na pewno spodoba się także dzieciom.

Jeśli kochacie zwierzęta, zaplanujcie weekendową wycieczkę do któregoś z polskich ogrodów minizoo albo zoo safari.