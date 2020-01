W 2020 roku czeka nas 253 dni do przepracowania oraz 113 dni wolnych od pracy. Sprawdź, kiedy wypadają dni ustawowo wolne od pracy i kiedy najlepiej zaplanować urlop.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2020 roku

1 stycznia - Nowy Rok

6 stycznia - Trzech Króli

12 kwietnia - Wielkanoc

13 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja - Święto Pracy

3 maja - Święto Konstytucji 3 maja

31 maja - Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego)

11 czerwca - Boże Ciało

15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny

1 listopada - Wszystkich Świętych

11 listopada Święto Niepodległości

25 grudnia - Boże Narodzenie

26 grudnia - Boże Narodzenie

Długie weekendy w 2020 roku

W 2020 roku będziemy pracować o 2 dni więcej, a dodatkowo będziemy mieli o jeden dzień odpoczynku mniej niż w roku 2019. Jest to spowodowane tym, że rok 2020 jest przestępny, więc będzie liczył 366 dni.W 2020 roku wypada 13 świąt ustawowo wolnych od pracy, z czego sześć przypada w sobotę lub niedzielę, a siedem w dni robocze.Pierwszy długi weekend czeka nas już na początku 2020 roku. Święto Trzech Króli przypada w poniedziałek, więc wiele osób może liczyć na trzy dni wolnego.Kolejną okazją do dłuższego wypoczynku będzie Wielkanoc. Wtedy wolne potrwa od soboty, 11 kwietnia do poniedziałku, 13 kwietnia.Majówka w 2020 roku nie wypadnie korzystnie jeśli chodzi o dłuższy wypoczynek. Dni wolne przypadają tylko w piątek, 1 maja i w niedzielę, 3 maja, a więc to tylko trzy dni odpoczynku.Boże Ciało tradycyjnie przypada w czwartek. Biorąc jeden dzień wolnego, będziemy mogli cieszyć się kolejnym przedłużonym weekendem, od czwartku, 11 do niedzieli, 14 czerwca.Wszystkich Świętych w 2020 roku nie będzie okazją do dodatkowego wolnego, ponieważ 1 listopada przypada w niedzielę. Za to na krótki odpoczynek w listopadzie możemy liczyć 11 listopada, który wypadnie w środę.Boże Narodzenie w 2020 roku wypada w piątek i sobotę, co oznacza trzy dni wolnego pod rząd.