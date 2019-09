Dni Otwarte w hurtowni elektrycznej Enexon

Bez względu na to, czy czeka Cię remont mieszkania, potrzeba wyposażenia biura, hotelu czy planujesz wprowadzenie nowych produktów do asortymentu swojego sklepu, powinieneś zajrzeć w najbliższy piątek do hurtowni elektrycznej Enexon przy ul. Czochralskiego 15 w Poznaniu, gdzie zostaną zaprezentowane produkty Schneider Electric z nowej serii Odace.

Wśród przedstawionych produktów nie zabraknie przede wszystkim: nowoczesnej i innowacyjnej gamy przełączników światła i gniazd elektrycznych, które pozwalają spersonalizować wnętrze w najdrobniejszych szczegółach. Nowa seria produktów oferuje bogaty wybór wzorów i praktycznych funkcji, a także pozwala w odważny sposób łączyć kolory.

Dodatkowo automatyczne systemy Schneider Electric pozwalają sterować oświetleniem i żaluzjami, przy jednoczesnym zwiększenie komfortu i oszczędzania energii. Ciekawostką będzie również możliwość zapoznania się z innowacyjnymi akcesoriami dla użytkowników domowych - w tym gniazdo ładowania USB, ramka z podkładką dla telefonów komórkowych, radio FM, gniazdo HDMI, uniwersalny ściemniacz i wiele więcej.

- Największym atutem drzwi otwartych jest możliwość bezpośredniego kontaktu ze specjalistami. Na miejscu będą liczni przedstawiciele hurtowni Enexon oraz product managerowie Schneider Electric. Dodatkowo każde spotkanie w poznańskiej hurtowni Enexon ma swój unikalny klimat, o czym mogli przekonać się nasi klienci podczas otwarcia lokalu w październiku ubiegłego roku. Na najbliższy piątek poza częścią merytoryczną zadbaliśmy też o catering dla odwiedzających – zajmie się tym poznański Food Patrol – mówi Marcin Wachowiak, dyrektor hurtowni Enexon Poznań.

Odwiedzający hurtownie mogą skorzystać ze stacji ładowania pojazdów oraz przyjrzeć się unikalnemu designowi hurtowni Enexon.

Zarówno wstęp na wydarzenie, część merytoryczną, jak i poczęstunek będą darmowe.