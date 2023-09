Dni Poznańskich Kinomanów 2023: Sprawdź program i bilety. "Filmy same się nie obejrzą"

Poznaniacy w ciągu czterech najbliższych dni podczas Dni Poznańskich Kinomanów będą mieli okazję nie tylko obejrzeć ciekawe filmy, ale także wziąć udział w spacerach śladami polskich kinomanów.

- Głównym celem projektu jest zachęcenie poznaniaków do chodzenia do kina. Po pandemii niestety wiele osób przestało to robić. Chcemy, aby nawyk wspólnego przeżywania kinowych emocji w ciemnej sali powrócił - mówi Agnieszka Krupieńczyk z Zespołu Fundacji Kultura Trakcja.