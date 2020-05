Do autobusów oraz tramwajów MPK Poznań trafią aparaty do szybkiej dezynfekcji rąk

Kierowca nie stanie na przystanku na żądanie, jeśli nie zobaczy oczekujących na nim ludzi, ani też własnych pasażerów, szykujących się do wyjścia. A dokładniej, nie zobaczy, że któryś z pasażerów nacisnął przycisk „stop” albo „drzwi”. To ma upłynnić ruch, sprawić, że autobusy będą mogły zaoszczędzić minuty, które teraz tracą w pojawiających się coraz częściej korkach.

Nie wszyscy pasażerowie jeżdżą jednak w ochronnych rękawiczkach, mogą więc obawiać się używania przycisków, do których dostęp jest powszechny. Dlatego w najbliższym czasie MPK Poznań będzie instalować bezdotykowe urządzenia do dezynfekcji rąk. Dzięki czujnikom mają one działać szybko i nie tamować ruchu. Urządzenia te pojawią się przy drugich drzwiach w tramwajach i autobusach.