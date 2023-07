Do Azji Centralnej śladem biżuterii. Wyjątkowa wystawa w Poznaniu

Tym razem w Galerii YES pasjonaci wybiorą się w podróż nie tylko w czasie... przeniosą się bowiem w zakątki dalekiej Azji Centralnej, gdzie biżuteria nie tylko pełniła funkcję ozdobną, ale też wskazywała pozycję społeczną kobiety. Wystawa „Biżuteria nomadów Azji Centralnej. Kolekcja Marii Magdaleny Kwiatkiewicz” to zbiór ponad 80 eksponatów. Obiekty te pochodzą z Turkmenistanu, Uzbekistanu i Afganistanu. Kolekcjonerka sama zebrała wszystkie wystawione elementy podczas swoich podróży i przywiozła z dalekich krajów do Polski.