Do Domu Książki wróci życie. Będą mieszkania i...księgarnia. Zobacz zdjęcia

Siedmiokondygnacyjny Dom Książki, projektu Bogdana Bednarka i Zygmunt Łomski został oddany do użytku w 1975 roku. Wraz z Okrąglakiem i budynkiem Domaru przy ul. Św. Marcin stworzył modernistyczne uzupełnienie historycznej zabudowy. - To ładny przykład realizacji idei Le Corbusiera - twórcy modernizmu - podkreśla prof. Piotr Marciniak, którego pracownia przygotowała projekt rewitalizacji. - Przywrócimy mu blask z okresu jego największej świetności. Białe płytki ceramiczne, którymi jest wykończona elewacja zostaną oczyszczone, tam, gdzie będzie to konieczne - odtworzone, zostanie odrestaurowany neon, znów pojawi się słowo książki w wielu językach. Zmieni się jednak funkcja budynku.

Constructa Plus zrewitalizuje Dom Książki

Właścicielem obiektu jest poznańska firma deweloperska Constructa Plus, której dziełem jest między innymi odtworzenie kamienicy Żelazko przy ul. Ogrodowej. - Chcemy, żeby do centrum wróciło życie - mówi Joanna Janowicz, współwłaścicielka firmy. - Dlatego zdecydowaliśmy się, że będą tam mieszkania na wynajem długoterminowy. Żeby ul. Gwarna znów była gwarna ludzie muszą tam mieszkać.

W budynku znajdzie się 36 mieszkań (po 6 na kondygnacji). Będą liczyły od jednego do trzech pokoi. Powierzchnia najmniejszych to około 30 m kw.

- Planujemy wprowadzić elementy kojarzące się z książkami także wewnątrz - podkreśla Joanna Janowicz. - Nie zdecydowaliśmy się mieszkań sprzedawać, bo chcemy mieć wpływ na to co będzie się działo z budynkiem także po ukończeniu inwestycji. Z tego też powodu sami będziemy budynkiem zarządzać.

Ponieważ zewnętrzna elewacja pozostanie niezmieniona - mieszkania nie będą miały balkonów. Za to od strony wewnętrznego dziedzińca powstanie taras dla mieszkańców.

- To kolejny element z założeń Le Corbusiera, który zostanie zrealizowany - podkreśla prof. Marciniak