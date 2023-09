Do Jeziora Kierskiego w Poznaniu od ponad 20 lat wpływają ścieki! "Nikt nie chciał mi wierzyć"

Mimo wielu wysłanych pism oraz spotkań nie widać żadnych efektów, a rolnicy doznają kolejnych strat z powodu zalanych terenów.

- Panowie złożyli roszczenie do gminy Rokietnica, które zostało odesłane do Wód Polskich. Nic z tego nie wynikło. Napisałem dziesiątki pism w tej sprawie, odbyłem dziesiątki spotkań, a efekt jest taki, że wszyscy tylko zdają sobie z tego sprawę, co się dzieje. Nasz głos jest głosem wołającego na puszczy