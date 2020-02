Do końca 2020 roku w Poznaniu powstanie 21 stacji ładowania samochodów elektrycznych

W Poznaniu do końca tego roku powinno stanąć co najmniej 210 punktów do ładowania – wynika to z zapisu Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Co ważne, ten obowiązek nie jest nałożony na miasto, lecz Poznań powinien zachęcać i ułatwiać zainteresowanym podmiotom prywatnym stawianie takich stacji.