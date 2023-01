Do mózgu przez nadgarstek i udo. Innowacyjna metoda leczenia naczyniaków już w Poznaniu

Operacje przeprowadzono u dwóch pacjentów w wieku ok. 40 i 50 lat. Mężczyźni trafili do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu w pierwszej połowie 2022 roku, z powodu krwawienia śródmózgowego z naczyniaka tętniczo-żylnego.

- Ci pacjenci trafili do nas w trybie ostro dyżurowym. To były duże zmiany, nie mogliśmy zamknąć tych naczyń za jednym razem, bo byłoby to zbyt niebezpieczne. Dlatego zamykaliśmy je fragmentami w kilku sesjach i dopiero w ostatnim etapie, gdy już nie było dostępu tętniczego, wykorzystaliśmy tzw. dostęp wsteczny od strony żył - mówi dr Adrian Dąbrowski z Oddziału Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia.