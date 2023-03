Do Poznania przyjadą tatuażyści z całej Polski. W marcu kolejny Tattoo Konwent na MTP Angelika Sarna

Podczas 2 - dniowej imprezy hala MTP zamieni się w ogromne studio tatuażu - gdzie artyści z całego kraju zaprezentują na żywo swoje umiejętności. Fot. Martyna Kamzol Zobacz galerię (11 zdjęć)

Tatuażyści z całej Polski kolejny raz przyjadą do Poznania. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbędzie się coroczna impreza, skierowana do miłośników tatuażu. Tattoo Konwent 2023 już 11-12 marca. Co w programie?