Do Poznania przyleci 300 amerykańskich żołnierzy. Ich samolot awaryjnie lądował w Chicago

Samolot z amerykańskimi żołnierzami leci do Polski

Jak informuje portal abc7chicago.com, międzynarodowy samolot Boeing 747 z 300 żołnierzami na pokładzie wylądował awaryjnie na lotnisku O'Hare w Chicago w poniedziałek po południu.

Żołnierze zmierzali z Fort Riley w stanie Kansas do Polski (dokładnie do Poznania), by wspomóc wojska NATO. W drodze do Polski samolot został jednak skierowany na lotnisko O'Hare.