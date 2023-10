Do Poznania przyleciał pierwszy samolot z Dubaju. Od dzisiaj poznaniacy będą mogli regularnie latać do ZEA

- Bezpośrednie loty do Dubaju to także dostęp mieszkańców Poznania, Wielkopolski i całej zachodniej Polski do szerokiej siatki połączeń Flydubai obejmującej ponad 110 kierunków w 50 krajach świata, a dzięki planowanej współpracy z liniami lotniczymi Emirates, możliwość kontynuowania podróży na ponad 150 kolejnych kierunkach. Ogłoszona dzisiaj trasa z Poznania do Dubaju otwiera zupełnie nowe możliwości podróżowania.