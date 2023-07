Do poznańskiej policji dołączył pies Nygus. Owczarek belgijski jest pieszczochem i robi ogromne postępy

W poznańskiej policji służy już ponad 20 psów. Policyjne czworonogi, aby rozpocząć służbę muszą przejść selekcję i szkolenie do zadań specjalnych. Następnie mogą tropić, pełnić służbę patrolową, poszukiwać zapachu narkotyków, materiałów wybuchowych lub zwłok.

Czas szkolenia zależy od kategorii, w której pies ostatecznie będzie pracował. Najdłuższy kurs trwa 9 miesięcy i jest to szkolenie dla przewodników psów służbowych do badań osmologicznych. Ich zadaniem jest rozpoznawanie osób po zapachu - z reguły chodzi o sprawców przestępstw. Kurs patrolowy, po którym zadaniem psa jest głównie atakowanie na rozkaz, trwa zwykle do 5 miesięcy. W Polsce szkoleniem zajmuje się Zakład Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.