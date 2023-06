Do Strzeszynka dojedziemy w sezonie łatwiej! W rejon kąpieliska będą kursować linie 146 i 195 Grzegorz Okoński

Sezonowa linia 195 połączy Ogrody ze Strzeszynkiem ZTM Poznań

Lepszy dojazd do Strzeszynka zapowiada Zarząd Transportu Miejskiego! Od 8 czerwca uruchomiona będzie sezonowa linia 195 od Ogrodów do kąpieliska w Strzeszynku. Początkowo co 15-20 minut w soboty, niedziele i święta od 8.00 do 22.00, a od 26 czerwca do 1 września także w dni robocze - co 30 minut.