Do szpitala na Szwajcarskiej trafiły nowe, specjalistyczne urządzenia służące do leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem

W ubiegłym tygodniu poznański szpital jednoimienny otrzymał specjalistyczne urządzenia do wysoko-przepływowej tlenoterapii donosowej uznawanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za jedną z terapii leczenia pacjentów chorych na COVID-19.

Terapia ta polega na podawaniu chorym z ostrą niewydolnością oddechową nawilżonego i podgrzanego powietrza uzupełnianego tlenem nawet do 100 proc., co w praktyce może uchronić wiele osób przed koniecznością wentylacji mechanicznej, czyli podłączeniem do respiratora.

- Stosujemy w naszym szpitalu tego typu urządzenia w leczeniu pacjentów z ciężkim przebiegiem zakażenia koronawirusem. Teraz będziemy mogli pomóc większej liczbie chorych - mówi dr n. med. Marcin Żytkiewicz, kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.