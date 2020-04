Do szpitala w Pleszewie wysłano dwóch pacjentów z koronawirusem. Efekt? 30 zakażonych i troje zmarłych. Sprawę bada prokuratura

Kilka godzin później, w nocy z 30 na 31 marca, do Krotoszyna docierają wyniki badań na koronawirusa wskazujące, że ośmioro pacjentów oddziału wewnętrznego szpitala w Krotoszynie jest zakażonych. To właśnie na tym oddziale przebywało dwóch pacjentów, którzy zostali już przetransportowani do Pleszewa. Jak się później okazało, oni również byli zakażeni koronawirusem. I to właśnie od nich zakazili się pacjenci i personel medyczny oddziału paliatywnego w Pleszewie. Łącznie to 30 osób. Trzy z nich już zmarły. W międzyczasie, 1 kwietnia, zaledwie dwa dni po transporcie, zmarł też 75-latek, który trafił z Krotoszyna do Pleszewa.