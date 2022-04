Do tych lekarzy dostaniesz się bez skierowania! Sprawdź, kto i kiedy nie potrzebuje skierowania do specjalisty AOS [25.04.2022] Izolda Hukałowicz

Jeśli chcemy dostać się do lekarza w poradni specjalistycznej, musimy mieć skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Są jednak wyjątki! Do niektórych specjalistów nie wymagane jest skierowanie. Ponadto niektóre grupy osób wcale nie muszą go mieć, aby dostać się do poradni AOS.