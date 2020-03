Do tych parków w Poznaniu nie wejdziesz z psem!

zobacz galerię (10 zdjęć) Już niedługo park Wilsona przy ul. Głogowskiej w Poznaniu może być dostępny dla wszystkich czworonogów. Zdecydują o tym miejscy radni na wtorkowej sesji. Do tej pory za spacer z psem groził mandat. Oprócz parku Wilsona podobny zakaz obowiązuje w 9 innych parkach i zieleńcach. W których? Przejdź do galerii i sprawdź ---> Łukasz Gdak zobacz galerię (10 zdjęć)

Poznański kejter nie ma łatwego życia w mieście. Wciąż spotyka się z dyskryminacją w wielu miejscach użyteczności publicznej. Bo chociaż niektóre restauracje czy kawiarnie, a nawet sklepy zezwalają na wejście ze swoim pupilem, wciąż są w Poznaniu parki, do których psom wstęp jest surowo wzbroniony. Które to parki? Czy to zgodne z prawem?