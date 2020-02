"Dobra zmiana" Katarzyny Kłosińskiej i Michała Rusinka w CK Zamek

Jego tematem będzie ich książka zatytułowana „Dobra zmiana (czyli jak się rządzi światem za pomocą słów)”, powstała na podstawie wyników badań, jakie w ostatnich latach przeprowadzili autorzy, odkrywający „co kryje się za najpopularniejszymi z używanych przez władzę słów i jak wpływają one na naszą codzienność i postrzeganie świata”.

„Dobra zmiana” jest swego rodzaju słownikiem języka władzy w latach 2015-2019, w którym znajdują się choćby takie kontrowersyjne określenia jak „demon postępu”, „antypolski” i „mordy zdradzieckie”. Jak bardzo przeniknęły one do naszej mowy codziennej? To z pewnością zaledwie jedno z pytań, jakie padnie podczas spotkania wokół tej fascynującej książki.