Dobrze płatna praca dla seniorów. W tych zawodach emeryci i renciści zarobią najwięcej. Trzeba pamiętać o nowych limitach dorabiania

Ilu emerytów w Polsce dorabia? Co mówią dane GUS?

Z danych ZUS za sierpień 2022 roku wynika, że emerytury w Polsce pobiera 6,058 mln osób. Przeciętna wartość takiego świadczenia to 2945,36 zł miesięcznie. Najwyższe emerytury są wypłacane w województwach mazowieckim i śląskim. Średnia kwota emerytury na Mazowszu to 2710,64, a na Śląsku to 3078,05 zł.

Z dodatkową pracą u każdego jest przecież taka, że chętnie reagujemy pozytywnie, zwłaszcza jeśli jest to wyjątkowo dobra okazja.