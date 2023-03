Dodatek do emerytury dla sołtysów w trakcie przygotowań. Już wiadomo, po ilu kadencjach będzie przysługiwało świadczenie Agata Wodzień-Nowak

Sołtysi mają dostać na emeryturze dodatek za to, że pracowali na rzecz mieszkańców. pixabay, AGW

- Będzie dodatek do emerytury dla sołtysów - zapowiedzieli premier i wicepremier podczas spotkań w drugi weekend marca. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt, który mówi o kwocie i warunkach przyznania świadczenia. Jak długo trzeba być sołtysem, by dostać dodatek do emerytury?