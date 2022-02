Dodatkowe pieniądze dla emerytów w 2022 roku! Seniorzy też dostaną swoje 500 Plus

Warunkiem niezbędnym do otrzymania pomocy jest przede wszystkim ukończony 75. rok życia.

Wsparcie otrzymają ci, którzy posiadają również orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Ich dochód nie może też przekraczać 1727,08 zł brutto (nie wliczając renty oraz zasiłku pielęgnacyjnego).

W przypadku przekroczenia progu wsparcie jest pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Warto pamiętać o tym, że uprawnione osoby nie dostaną pieniędzy bezpośrednio na konto - konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Dodatkowe 500 złotych dla seniora. Jak złożyć wniosek?

By uzyskać wsparcie, trzeba wypełnić odpowiedni formularz, do którego należy załączyć dokumentację medyczną i wszelkie dokumenty potwierdzające, że emeryt jest niezdolny do samodzielnej egzystencji.

Wniosek można złożyć przez Profil Zaufany. Jest to możliwe również w dowolnym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.