Dodatkowe pieniądze dla pracowników Volkswagen Poznań. Dostaną nie tylko podwyżkę

Porozumienie podtrzymuje gwarancje zatrudnienia dla 8500 pracowników do końca roku 2024

- Poprzednie porozumienie płacowe zawarliśmy ze stroną związkową pod koniec 2021 roku. Porozumienie to miało obowiązywać do końca 2023 roku, ale ze względu na obecną sytuację gospodarczą, postanowiliśmy, że ponownie do stołu negocjacyjnego zasiądziemy już teraz. Chcemy w ten sposób podkreślić, że w tej ciągle zmieniającej się rzeczywistości, najważniejszym dla nas celem pozostaje utrzymanie atrakcyjności Volkswagen Poznań jako pracodawcy, motywacja naszych pracowników oraz zabezpieczenie ciągłości produkcji i zachowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa