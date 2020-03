Dodatkowy zasiłek opiekuńczy i jego alternatywy. 5 rzeczy, które musisz wiedzieć podczas pandemii koronawirusa [13.03.2020 r.]

Ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem uczniów, rodziców i nauczycieli, zajęcia dydaktyczne w szkołach i na uniwersytetach zostały zawieszone od 12 marca do 25 marca. Po dwóch dniach od wydania rozporządzenia nieczynne będą żłobki, przedszkola, kluby dziecięce i uczelnie wyższe (również prywatne). Rząd pozostawił rodzicom możliwość przyprowadzenia dziecka do żłobka, przedszkola czy szkoły, ale tylko przez dwa dni (12 i 13 marca). W tym czasie nie ma już zajęć lekcyjnych.

W dalszym ciągu pracownicy, którzy są zmuszeni przerwać pracę ze względu na konieczność zajęcia się dzieckiem, mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego. Co prawda zasiłek opiekuńczy wynosi jedynie 80% podstawy wymiaru zasiłku, pozwala on jednak zapewnić dziecku opiekę przez dwa miesiące. Na takie rozwiązanie mogą zdecydować się rodzice, którzy nie mają w domu odpowiednich warunków do pracy zdalnej, a nie mogą zlecić opieki nad dzieckiem osobom bliskim. Jednocześnie warto mieć na uwadze, że na poważne skutki działania koronawirusa najbardziej są narażeni seniorzy.

- Zasiłek opiekuńczy zapewniony specustawą ma charakter dodatkowy w stosunku do zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie dotychczasowych przepisów. Jeśli zatem zamknięcie przedszkola lub szkoły będzie trwało dłużej niż 14 dni, to pracujący rodzic może korzystać ze „zwykłego” zasiłku opiekuńczego (do 60 dni w roku) - wyjaśnia Adam Kraszewski, radca prawny z kancelarii Gessel.

- Pracownik może też rozważyć porozumienie się z pracodawcą w kwestii pracy zdalnej. Jeżeli charakter pracy pozwala na jej świadczenie w warunkach home office, to może się to okazać korzystnym wyjściem dla każdej ze stron - wskazuje Adam Kraszewski. - Nie można też wykluczyć, że w przypadku podjęcia decyzji o przedłużeniu okresu zamknięcia placówek oświatowych, specustawa zostanie znowelizowana, a okres, za jaki przysługuje dodatkowy zasiłek, przedłużony - dodaje ekspert.

- Jeśli pracownik jest gotowy do wykonywania pracy, a nie może tego robić nie ze swojej winy, mówimy o tzw. przestoju. Osoba zatrudniona zachowuje wówczas prawo do wynagrodzenia. W przypadku zamykania placówek oświatowych i instytucji kultury, z uwagi na zagrożenie koronawirusem, mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją - uspokaja Adam Kraszewski.

Pojawia się pytanie, jakie prawa mają nauczyciele, opiekunowie i wykładowcy, którzy nie pójdą do pracy ze względu na odwołanie zajęć. Pracownicy kin, muzerów czy obiektów sportowych także mogą zastanawiać się, jak będzie wyglądała ich praca w niedalekiej przyszłości. O ile nauka może odbywać się przez internet, o tyle zarabianie na biletach czy wejściówkach stanie się znacznie trudne lub wręcz niemożliwe, co naraża pracodawców na ogromne straty.

Koronawirus a zmiana obowiązków w pracy (4. alternatywa)

Alternatywą dla pracodawców może być zlecenie pracownikom wykonywania innych obowiązków niż dotychczas. Taka forma zajęć wydaje się realna w przypadku pracy szkół, organizacji meetupów, warsztatów, a nawet - konferencji. Organizacja spotkań online, z wykorzystaniem takich aplikacji, jak Zoom, pozwala ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem do minimum.

- Na czas przestoju pracodawca może powierzyć pracownikowi inną, odpowiednią pracę, za którą pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie, np. zlecić prowadzenie zajęć online czy wysyłanie uczniom wcześniej przygotowanych prezentacji - podpowiada Adam Kraszewski.

Koronawirus a dwa dni na opiekę nad dzieckiem (5. alternatywa)

Pracownicy mogą skorzystać z jeszcze jednego, skromnego rozwiązania, które pozwala wygospodarować dodatkowy czas zajęcie się dziećmi. Są to tzw. dwa dni na opiekę nad dzieckiem, które wliczają się do czasu pracy (przysługuje za nie wynagrodzenie). Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy w każdym roku kalendarzowym rodzicowi co najmniej jednego dziecka do 14. roku życia przysługuje zwolnienie od pracy przez łączny okres dwóch dni (lub 16 godzin).