Dofinansowanie dla osób, które przyjęły Ukraińców. Ile będzie można dostać?

Pomoc Ukraińcom. Dofinansowanie

Dofinansowanie dla osób, które przyjęły uchodźców. Ile?

Co jednak ważne, pieniądze będą wydawane wstecz, tzn. od dnia, kiedy dana osoba bądź rodzina przyjęła do siebie obywateli Ukrainy do dnia wypełnienia wniosku. Dlatego też dobrym rozwiązaniem jest jak najpóźniejsze składanie dokumentów, by obejmowały one jak najdłuższy okres.

Jeżeli ktoś złoży wniosek i dostanie środki do pewnego momentu, a dalej będzie pomagał, konieczne będzie wtedy powtórne wypełnienie podania.