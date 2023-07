Dofinansują wymianę drzwi lub okien oraz budowę tzw. zielonych dachów w Poznaniu. Można składać wnioski OPRAC.: Justyna Piasecka

Poznański magistrat poinformował, że dotacja do wymiany okien i drzwi zewnętrznych będzie przyznawana tylko właścicielom tych nieruchomości, które zostały zbadane termowizyjnie w ramach miejskiego programu "Trzymaj ciepło". poznan.pl

Do końca września Urząd Miasta Poznania będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie do wymiany drzwi i okien oraz budowy ogrodów wertykalnych i tzw. zielonych dachów. Wnioskodawcy mogą uzyskać wsparcie w wysokości do 100 proc. poniesionych kosztów.