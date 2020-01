Początek roku to dobry czas na planowanie podróży. Oto lista miejsc, do których możemy polecieć bezpośrednio z Poznania. W 2020 roku jest sporo nowych destynacji, które ucieszą zarówno miłośników południowego słońca, jak i tych, którzy wolą chłód. Lotnisko zapowiada, że to nie koniec zmian i w tym roku uruchomione będą kolejne kierunki. Zobacz połączenia z Ławicy w 2020 roku!

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.