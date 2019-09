Dokąd zmierzasz Wielkopolsko? Trwają konsultacje strategii rozwoju do 2030 roku

W Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyła się pierwsza z pięciu zaplanowanych debat na temat Strategii Wielkopolska 2030. - Wyzwań przed nami jest bardzo dużo. To zmiany demograficzne, innowacje, zmiany klimatyczne - mówiła Marzena Wodzińska, członek zarządu województwa wielkopolskiego. - Ale główne cele strategiczne są cztery. To w szerokim rozumieniu polityka społeczna. Chcemy, aby nasze województwo rozwijało się na potencjale małych i średnich przedsiębiorstw. To także lepszy dostęp dla mieszkańców Wielkopolski i sprawniejsze zarządzanie poprzez usprawnienie administracji. Do te-go dochodzi promocja rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego - dodała.

Jak podkreśliła, kwestii rozwoju nie można powierzyć jedynie naturalnym procesom. - Zarządowi województwa zależy na zrównoważonym rozwoju regionu. Aby tak się stało musimy stworzyć Strategię, która uwzględni najważniejsze postulaty zgłaszane przez Wielkopolan - mówiła Marzena Wodzińska. - W Kaliszu rozpoczynamy swoiste „tournée” po pięciu wielkopolskich miastach. To zwrot w stronę mieszkańców, konkretnych grup interesariuszy, liderów lokalnych, ale i przykład rzetelnego podejścia do planowania.

- Wielkopolska zostanie zakwalifikowana jako region przejściowy. Z tego powodu możemy otrzymać mniej pieniędzy, zmniejszy się również wysokość dofinansowania projektów. To oczywiście oznacza, że przyszli beneficjenci będą musieli zabezpieczyć większy wkład własny - tłumaczy Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu.

Choć dodaje, że te propozycje zostały skrytykowane przez Parlament Europejski.

Sprostać wyzwaniom

Kolejne spotkanie konsultacyjne odbyło się w miniony wtorek, 24 września w Lesznie.

Jak podkreślał w jego trakcie marszałek Marek Woźniak Strategia dla Wielkopolski do roku 2030 to dokument pozwalający na wyznaczenie głównych osi działań samorządu regionalnego na najbliższą dekadę.

- W dziedzinie gospodarki musimy działać tak, by nawiązać do najlepszych gospodarek światowych. Trzeba więc skutecznie transferować wiedzę do biznesu z silnych ośrodków naukowych, by sprostać wyzwaniom technologicznym. To się wiąże z podniesieniem jakości kadr - zwracał uwagę Marek Woźniak.