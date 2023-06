Dokarmianie ptaków chlebem, może stanowić dla nich zagrożenie! Wyjaśniamy dlaczego i podpowiadamy alternatywy.

Brak wartości odżywczych.

Chleb jest przetworzonym produktem zbożowym, który często zawiera dużo soli, cukru i tłuszczu. Ptaki potrzebują bardziej zróżnicowanej diety, bogatej w białko, witaminy i minerały. Karmienie ich samym chlebem może prowadzić nawet do niedoborów żywieniowych. Ptaki nie są przystosowane do trawienia dużych ilości chleba. Jego spożywanie może zakłócać ich naturalne procesy trawienne i powodować problemy zdrowotne, takie jak biegunka, wzdęcia i w skrajnych przypadkach nawet śmierć.

Dokarmianie ptaków na akwenach wodnych.

Wrzucanie resztek, czy nawet lekko spleśniałego pieczywa do wody, na której ptaki stacjonują, może doprowadzić do pogorszenie jej jakości. Resztki takiego jedzenia mogą gromadzić się na powierzchni wody, prowokując rozwój glonów i zanieczyszczeń. To z kolei może mieć negatywny wpływ na ekosystem wodny i życie w nim.

Kiedy ptaki są karmione chlebem, mogą preferować go nad naturalnymi pokarmami, które są dla nich bardziej wartościowe. Może to prowadzić do konkurencji z innymi gatunkami ptaków i zmniejszenia dostępności pokarmu dla nich.