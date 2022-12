Dom do 70 m² bez pozwolenia - przedstawiamy zbiór ofert i inspiracji domów, które wybudujesz w uproszczonej procedurze [GALERIA] Adrianna Jackowiak

Dom bez pozwolenia? Tak, jest to możliwe! Jak mówi ustawa, która weszła w życie 3 stycznia 2022 roku w ramach Polskiego Ładu, mały dom o powierzchni do 70 m² lub dom do 70 m² z poddaszem użytkowym będzie mógł powstać bez żadnych formalności czyli bez pozwolenia na budowę, kierownika czy dziennika budowy. Przejdź dalej >>> Seven Poland/Facebook Zobacz galerię (11 zdjęć)

Dom do 70 m² wybudujesz bez pozwolenia. Marzysz o małym domku i chcesz uniknąć wielu formalności? Jest to możliwe ponieważ zgodnie z ustawą, która weszła w życie 3 stycznia 2022 roku w ramach Polskiego Ładu, mały dom o powierzchni do 70 m² lub dom do 70 m² z poddaszem użytkowym będzie mógł powstać bez żadnych formalności czyli bez pozwolenia na budowę, kierownika czy dziennika budowy. Wystarczy zgłoszenie budowy, jak w przypadku domów do 35m². Jeżeli szukasz inspiracji domów, które wybudujesz bez pozwolenia, koniecznie zajrzyj w naszą galerię zdjęć - znajdź coś dla siebie!