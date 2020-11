Dominik Wania nagrał pierwszą solową płytę pt. "Lonely shadows". Opowiada o niej oraz o życiu w pandemii w programie Muzotok [WYWIAD WIDEO]

Saszan: Już w czwartek premiera singla "Czternasty". To kolejna piosenka charyzmatycznej artystki. O czym będzie? Kiedy nowa płyta? [WYWIAD]

„Czternasty” to jeden z najbardziej osobistych utworów Saszan. Opowiada o trudnym okresie artystki po śmierci babci. Do współpracy przy tworzeniu utworu Saszan zaprosiła Michała Szczygła - finalistę The Voice of Poland. Już w czwartek w Muzotoku opowie Tomaszowi Dereszyńskiemu o nowej muzyce ale nie tylko. Będzie też Q&A czyli pięć tendencyjnych pytań.