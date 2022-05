Domowe soki owocowo-warzywne. Zobacz, 5 przepisów na bomby witaminowe na Światowy Dzień Soku

Jeżeli w waszym domu wyciskarka do soków stała do tej pory w kącie, to czas ją odkurzyć. Jednak jeśli lubicie świeżo wyciskane soki z cytrusów, to można użyć prostej ręcznej wyciskarki. Warto wiedzieć, że sok pomarańczowy, sok z cytryn, mandarynek, grejpfruta są znakomitym źródłem witaminy C i K. Poza sokami warto też sięgać po koktajle, które mają więcej błonnika, bo zjadamy najczęściej zmiksowane owoce i warzywa w całości. Świeże soki mają przewagę nad tymi ze sklepu pod względem utrzymywania się witaminy C, która z czasem się „rozpada”.

