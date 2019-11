Dopadło cię przeziębienie? Tym sobie NIE pomożesz! Zobacz najczęstsze błędy w leczeniu przeziębienia. Też to robisz?

Przeziębienie może dopaść każdego. Najczęściej przytrafia nam się, gdy jesteśmy narażeni na zmienne temperatury. Dlatego chorujemy nie tylko jesienią i zimą, gdy z ciepłych pomieszczeń wychodzimy na zewnątrz, gdzie jest zimno, ale i latem, za co winimy klimatyzację. Leczenie przeziębienia wydaje się proste jak bułka z masłem, a mimo to popełniamy w nim masę błędów. Zobacz, co najczęściej robimy źle, gdy zachorujemy. Też tak robisz?

Kichanie, katar, ból gardła i kaszel - przeziębienie to nic przyjemnego. Nic dziwnego, że gdy nas dopadnie, chcemy się go jak najszybciej pozbyć. Każdy ma swój sposób na przeziębienie, ale czy każdy jest tak samo dobry? Okazuje się bowiem, że w leczeniu przeziębienia popełniamy masę błędów. Nie tylko tracimy na tym pieniądze, ale także wydłużamy czas trwania choroby, a nawet ryzykujemy jej dalszy rozwój. Leczenie przeziębienia - błędy, które popełnia każdy Przeziębienie to nic takiego, więc nawet, gdy cię dopadnie, niczego nie zmieniasz w swoim trybie życia? A może wybierasz się do apteki na wielkie zakupy? Nic tak nie pomaga na przeziębienie jak grzane wino? Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, masz problem. Twoje leczenie przeziębienia jest błędne i zamiast sobie pomóc - szkodzisz. W jaki sposób? Zobacz w galerii najczęstsze błędy popełniane w czasie przeziębienia. Ile z nich ci się zdarza?